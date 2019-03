Scholieren geven alle fietsers in Melle een applaus Didier Verbaere

21 maart 2019

Voor de zesde nationale applausdag voor fietsers hebben leden van de Fietserbond plaats gevat op het Gemeenteplein van Melle om de handen op elkaar te zetten voor alle voorbijkomende fietsers. Ook aan het College Paters Jozefieten en in de Wezenstraat werden de tweewielers gefeliciteerd. In heel België waren meer dan 170 applausteams op pad in de ochtendspits.