Ruim 1 miljoen euro energiebesparende investeringen aan ILVO gebouwen Didier Verbaere

07 januari 2019

16u48 0 Melle Het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO) investeert ruim 1 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen in haar gebouwen in Melle en Merelbeke. Vlaanderen voorziet 750.000 euro uit de pot van het Actieplan Energie-efficiëntie. Dat is het maximum aan subsidies. Alle ingediende ILVO-projecten zijn door de Vlaamse regering weerhouden.

“ILVO zal dankzij de subsidies versneld investeren in een nieuwe stoominstallatie, dak- en muurisolatie en betere beglazing. De overheid verwacht hier een besparing van 27 procent aan energie tegen 2030”, zegt Greet Riebbels, woordvoerder van ILVO. De herziening van de stoomproductie van de Food Pilot is het meest in het oog springend energieproject voor dit jaar. “In dit gebouw op de Brusselsesteenweg in Melle hebben we voor sommige voedingsproeven stoom nodig. De verouderde installatie wordt vervangen door een nieuwe hoogrendementsinstallatie”, weet Gerlinde De Vogeleer, energiecoördinator van ILVO.

Het onderzoekscentrum heeft heel wat energie-intensieve processen. Serres, stallen voor biggen en kippen worden bijvoorbeeld warm gehouden -of gekoeld- voor proeven. Er zijn veel koelcellen, visbassins moeten continu op temperatuur worden gehouden. In de zaden behandeling worden soms droogstoven toegepast. En er zijn veel laboratoria en administratieve gebouwen. Dit jaar worden ook de muur- en dakisolatie van 2 kippenstallen aangepakt, komen er nieuwe ramen voor één gebouw van de afdeling plantenonderzoek en dakisolatie van het gebouw van de Centrale Diensten.

Naast de projecten met subsidies investeert ILVO zelf ook in de vernieuwing van de beglazing voor het varkenscomplex en van een conciërgewoning, een zuiniger verlichtingssysteem, aangepaste ventilatie en warmteafgifte in een aantal kippenstallen, leiding isolatie en in een studie voor de installatie voor de serres.