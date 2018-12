Restauratie 18de eeuwse orangerie Wim Delvoye goedgekeurd Didier Verbaere

20 december 2018

De restauratie van een 18de eeuwse orangerie op het kasteeldomein van Wim Delvoye in Melle is door Erfgoed Vlaanderen goedgekeurd. Bij een controle donderdagmiddag stelden inspecteurs van de dienst vast dat de renovatie van het bijgebouw volgens de regels was gebeurd. De inspectie werd begeleid door politieagenten. “Ik dacht dat ze hier weer wat kwamen afkeuren. Maar blijkbaar doe ik hier ook goeie dingen”, lacht Delvoye. Wim Delvoye herstelde de verloederde orangerie die als garage werd gebruikt opnieuw in zijn oude glorie. Hij vroeg een regularisatie voor de werken en kreeg vandaag een goed rapport van de inspectie.

Delvoye ligt al jaren in de clinch met de diensten van onroerend erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos omwille van een aantal ingrepen op zijn domein. De eigenzinnige kunstenaar riskeert een monsterboete van 600.000 euro voor diverse bouw- en milieuovertredingen. Hiervoor was hij aanvankelijk vrijgesproken door de rechtbank. Maar het Parket en ANB gingen in beroep. Op 25 januari velt het Hof Van Beroep een uitspraak. Nadien kunnen beide partijen nog cassatieberoep aantekenen.