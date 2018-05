Politiehelikopter ingezet na auto-inbraken 22 mei 2018

Het was even schrikken op pinkstermaandag voor de bewoners van de Elsdriesbuurt. Een politiehelikopter cirkelde laag over de woonwijk. De oorzaak? Twee verdachte mannen die het gemunt hadden op wagens. Volgens de politie stonden zo'n 13 auto's open. "Van braakschade was genoeg geen sprake", zegt korpschef Yves Asselman van de politiezone Rhode & Schelde. "De inbrekers openden de wagens wellicht met een scanner of afstandsbediening. Het moet elektronisch gebeurd zijn." De politiehelikopter mocht uiteindelijk niet baten, want de twee verdachten zijn nog steeds spoorloos. Hun buit is mager: waardebonnen en cash geld. Slachtoffers worden verzocht zich ook vandaag nog te melden bij de politie. (OSG/JEW)