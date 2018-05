Politiehelikopter boven centrum 18 mei 2018

Een politiehelikopter cirkelde gisterenvoormiddag rond 11 uur boven de omgeving van het station van Melle. Op Facebook werd volop gespeculeerd wat er aan de hand was en legden buurtbewoners de link met een alarm dat in de Drieswijk was afgegaan. Volgens de politie ging het uiteindelijk om een routinevlucht die de helikopter boven Melle hield. (JEW)