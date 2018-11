Politie kondigt fietscontroles ‘Zwarte Piet’ aan Wouter Spillebeen

26 november 2018

18u38 0 Melle De politiezone Rhode & Schelde kondigt extra controles aan op fietsverlichting in de buurt van onder andere scholen, stations en sporthallen.

Er komen extra controleacties op locaties waar veel fietsers passeren. “Deze acties noemen we ‘Zwarte Piet’”, klinkt het bij de politiezone. “De controleperiode loopt tot eind februari 2019.” Daarnaast zullen alle politiemedewerkers tijdens de controleperiode extra aandacht hebben voor fietsers die niet in orde zijn met de fietsverlichting en boetes uitschrijven waar nodig.

De politie waarschuwt niet alleen voor de boetes, die 58 euro bedragen als beide lichten niet werken, maar wijst ook op het belang van zichtbaar zijn in het verkeer. “Tijdens de donkere maanden is dat uiterst belangrijk. Zo zijn een goede fietsverlichting en een fluohesje en must voor elke fietser die zich veilig wil verplaatsen. We raden alle fietsers aan om hun fiets in orde te stellen, in het belang van hun eigen veiligheid”, aldus de politie.