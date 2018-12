Oppositie Melle vraagt intrekking kapvergunning essen Scheldeweg Gemeente laat procedure voorlopig verder lopen Didier Verbaere

17 december 2018

21u12 4 Melle Open Vld en GPS Melle hebben de intrekking van een omgevingsvergunning voor het kappen van 30 essen in de Scheldeweg in Melle gevraagd tijdens de gemeenteraad maandagavond. De meerderheid van CD&V en N-VA wou niet ingaan op de vraag. “We gaan eerst kijken of we subsidies kunnen krijgen voor de aanleg van een fietspad achter de bomenrij in de Scheldeweg. Voorlopig wordt er dus niet gekapt”, sust schepen Dirk Ghistelinck (CD&V).

Volgens de aanvraag van de vergunning die het gemeentebestuur aanplakte zijn de bomen in de Scheldeweg ziek en veroorzaken ze schade aan het drainagesysteem van de aanpalende landbouwer. Tegen de kap is er een storm van protest en werden al heel wat klachten ingediend. “Er zijn verschillende redenen om de landschappelijk waardevolle bomenrij te behouden. Ze zorgen voor schaduw voor wandelaars, fietsers en dieren. De wortels gaan de erosie in de beek tegen en het is zeer twijfelachtig of de bomen echt voor schade zorgen. Ze staan aan de overkant van de gracht en de kans is klein dat de wortels onder de gracht groeien en de drainagebuizen zou verstoppen”, klinken de argumenten bij de partijen.

“Het is een te drastische oplossing om alle bomen te gaan kappen voor een klein beetje schade aan enkele buizen. En er is ook bezwaar van de milieuraad”, zegt Tijl De Witte (GPS Melle). “Er zijn ook geen alternatieve oplossingen onderzocht”. Het voorstel van de oppositiepartijen om de vergunning in te trekken, werd ondanks alle argumenten niet door de meerderheid van CD&V en N-VA goedgekeurd. “We laten de procedure voor een kapvergunning voorlopig verder lopen. Mocht deze zaak over schade voor de rechtbank worden beslecht, dan trekken we waarschijnlijk aan het kortste eind ”, weet schepen Dirk Ghistelinck.

Fietspad achter bomen

Raadslid Lieven Volckaert (Open Vld) vroeg ook een stand van zaken naar de aanleg van een fietspad in dezelfde straat. Die plannen dateren reeds uit 2010 en voorzien een fietspad achter de bomenrij die de gemeente nu wil kappen. “De intentie en plannen bestaan inderdaad al langer maar we hebben de afgelopen jaren prioriteit gemaakt van andere zaken zoals de aanleg van de Gontrode Heirweg. De schetsen dateren reeds van 2010 en volgens de nieuwe regels voor de aanleg van vrijliggende fietspaden maken die plannen weinig kans om gesubsidieerd te worden”, weet schepen Dirk Ghistelinck (CD&V). “We willen die bomen ook niet perse weg. Pas wanneer we duidelijkheid hebben over mogelijke subsidies, kunnen we alsnog overgaan tot een onteigeningsprocedure van die grond voor de aanleg van een fietspad. We gaan geen bomen kappen voor we daar duidelijkheid over hebben", aldus Ghistelinck. De oppositie kon zich niet vinden in de uitleg. “In de vergunning staat geen letter over de aanleg van een fietspad”, aldus Lieven Volckaert.