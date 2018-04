Opnieuw stiptheidsacties bij Verko 26 april 2018

Het rommelt weer bij afvalintercommunale Verko, actief in Laarne, Melle, Wetteren en Wichelen. Sinds gisteren vinden weer stiptheidsacties plaats. De werknemers houden zich strikt aan de opgelegde werkuren van 7 tot 15 uur. Langer wordt er niet gewerkt, zodat op diverse rondes niet alle afval raakt ingezameld en gewoon blijft staan. 75 procent van het personeel van de ophaaldienst volgt de actie op. De werknemers schrijven ook een open brief om uit te leggen waarom.





Onderbemand

"Op korte termijn zou er een oplossing komen om de werkdruk te verlagen", klinkt het. "Maar daar merken wij niks van. Nog altijd zijn we onderbemand en draaien we shiften van tien tot twaalf uur per dag. Ploegen die tot 19 uur op de baan zijn, zijn geen uitzondering. Bij veel arbeiders is het vooruitzicht om nog weken op die manier te moeten werken er te veel aan. Bovendien is er sprake van aanhoudende pesterijen op de werkvloer."





De Raad van Bestuur van Verko heeft een sociaal bemiddelaar aangesteld. Die moet een oplossing zoeken voor de huidige sociale onrust. (DND)