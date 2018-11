Openbaar onderzoek voor rooien 30 ‘zieke’ essen in Scheldeweg Didier Verbaere

21 november 2018

16u33 5 Melle De gemeente Melle voert een openbaar onderzoek naar het rooien van 30 essen in de Scheldeweg. De ‘Fraxinus excelsior Aurea’ staan aan de rand van een landbouwperceel tussen de huisnummers 51 en 53 op een openbare groenstrook. Ze zorgen echter voor schade bij de aanpalende landbouwer.

“Uit expertiseverslagen blijkt dat de wortels van deze essen de drainage-darmen van het terrein reeds hebben beschadigd. Bovendien bleken de bomen getroffen door een schimmel en werd taksterfte vastgesteld”, meldt de aanvraag voor het rooien van de bomen. De gemeente zal na het kappen nieuwe bomen aanplanten op de terreinen van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek in de straat.

Tot 12 december kunnen opmerkingen en bezwaren ingediend worden tegen de plannen. Lieven Volckaert, buurtbewoner en raadslid voor Open Vld, roept alvast op om protest aan te tekenen. “Het kan niet dat de gemeente Melle bomen rooit op kosten van de inwoners om een mindere opbrengst van een particuliere landbouwer te vermijden. Bovendien is de bomenrij een landschappelijk waardevol element en geven ze de straat een speciaal karakter. Er is ook geen bijkomend advies over de gemelde ziekte en nergens staat te lezen hoeveel jaren ze nog kunnen leven met de ziekte. En ook voor de drainage van het terrein is geen alternatief gezocht”, aldus Lieven Volckaert die reeds persoonlijk een bezwaarschrift indiende. Opmerkingen kunnen ingediend worden in het gemeentehuis of via het omgevingsloket op de site www.melle.be.