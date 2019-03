Open Vld raadslid Ellen Swennen verlaat partij en start Groen Liberaal project Didier Verbaere

07u00 0 Melle Gemeenteraadslid Ellen Swennen (30) verlaat in Melle haar partij Open VLD Melle en zal de komende 5 jaar zetelen als onafhankelijk raadslid. Swennen bracht gisteren haar eigen partij en de voltallige gemeenteraad op de hoogte van haar beslissing. Ze richt samen met Jördi Gerry Groen Liberaal op.

Ellen Swennen verlaat Open VLD Melle omdat ze zich onvoldoende kan vinden in de werking van de partij. “Ik wil me kunnen focussen op de inhoud van mijn functie als mandataris, niet op het politieke spel”, zegt ze. Drie maand geleden legde ze als kersvers raadslid de eed af maar nu verlaat ze dus de fractie in de gemeenteraad.

“Ik wil graag het mandaat dat de kiezer me heeft gegeven zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en daarvoor wil ik me kunnen concentreren op de inhoud. Zelf had ik het gevoel dat dit onvoldoende kon binnen mijn huidige partij.” Samen met Jördi Gerry (36) en enkele andere politiek geëngageerde jongeren richt ze nu Groen Liberaal op.

ördi was bij de gemeenteraadsverkiezingen één van de nieuwe aanwinsten van de liberalen en stond op de 18de plaats van de lijst. Hij was één van de drijvende krachten achter de campagne van Open VLD Melle. “ Door Groen Liberaal mee op te richten hoop ik een succesvol lokaal project te kunnen starten dat de juiste prioriteiten naar voor schuift”, zegt Ellen. Ze verlaat haar partij op goede voet en hoopt in de toekomst constructief te kunnen samenwerken met alle oppositiepartijen.