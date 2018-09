Open Vld Melle lanceert Facebook-spel 06 september 2018

Bij de voorstelling van haar lijst heeft Open Vld Melle meteen ook een facebook game gelanceerd. "We gaan voor drieV's : Vuilnis, Veiligheid en Verkeer. Om het huidige afvalbeleid aan te klagen hebben we zelfs een heuse Facebook-game ontwikkeld. Met de smartphone kan je Melle verkennen met een vuilniswagen. Op jouw weg door Melle probeer je zoveel mogelijk vuilniszakken te verzamelen. Opgelet: indien je te weinig vuilniszakken verzamelt binnen de tijd, is het game over", weet lijstrekker Lieven Volckaert.





De partij pleit ook voor de inzet van slimme camera's tegen rondtrekkende dievenbendes. Voorzitter Rose Botelberge staat op plaats 2, OCMW raadslid Christoph Saerens op plaats 3 en Christine De Pus duwt de lijst. "Met zeven kandidaten jonger dan 35 zijn we de jongste lijst van Melle". (DVL)