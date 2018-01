Open Vld en sp.a nemen plaats in publiek 25 januari 2018

Oppositiepartijen sp.a en Open Vld weigerden op de gemeenteraad in Melle te stemmen voor de aanleg van nieuwe voetpaden langs de Schauwegemstraat tussen Vossenstraat en Beekstraat. De raadsleden namen tijdens de stemming plaats in het publiek. "We vinden het ongepast dat deze werken reeds zijn aangekondigd in het partijblad van CD&V, terwijl deze raad de goedkeuring nog moet geven. Het getuigt van weinig respect. Daarom stemmen we niet voor of tegen en gaan we ons ook niet onthouden", legde raadslid Wim Verween (sp.a) uit. De liberale fractie schaarde zich achter de kritiek en sloot mee aan in het publiek. Het punt werd door de meerderheid goedgekeurd. (DVL)