Oorzaak brand in Vijverwegel nog niet duidelijk 12 mei 2018

Twee weken na de brand in de Vijverwegel in Melle is er nog altijd geen duidelijkheid over de oorzaak. "Er is een onderzoeksrechter aangesteld", zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Bij de brand werden enkele bedrijven en een carnavalsloods zwaar getroffen. "Onze winkel is verwoest, alles is kapot door de hitte en de rook. De schade loopt op tot honderdduizenden euro's", zegt Patrick, de vader van de zaakvoerder van de Ecostore. "We hopen de winkel zo snel mogelijk weer te openen" Het carnaval van Merelbeke zag hun loods grotendeels venield. De brandweer had veel werk met nablussen, tot zelf twee weken na de brand. (DJG)