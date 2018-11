Ook Groen Melle protesteert tegen kap van 30 essen in de Scheldeweg Didier Verbaere

30 november 2018

30 november 2018

17u38 2 Melle Groen Melle protesteert tegen de kap van 30 essen in de Scheldeweg voor de drainage van een landbouwperceel. Ook Open Vld diende reeds protest in tegen de plannen van het gemeentebestuur.

“Dit is een zeer drastische oplossing, terwijl er alternatieven zijn: het is beter om eerst de afwatering van de gracht en de drainagebuizen na te kijken en die zo nodig vrij te maken”, zegt fractieleider Dominique Vandermeersch van Groen Melle. “De bomen zijn niet ziek”, gaat Dominique verder. “Ze zijn slechts beperkt aangetast door de essentak sterfte, wat de kap zeker niet rechtvaardigt. Bovendien verdwijnt er opnieuw een vertrouwd en landschappelijk waardevol dorpszicht, de voorziene compensatie geeft helemaal niet dezelfde natuurbeleving”.

Groen stoort zich ook aan het feit dat de inwoners niet betrokken worden. “Het openbaar onderzoek werd aangeplakt, maar verder werd géén beroep gedaan op de expertise die in Melle onder andere in de Milieuraad ruim aanwezig is. En er is ook geen concrete plannen voor een fietspad in de Scheldeweg. De bewoners hebben hier geen informatie over gekregen, er is geen tracé uitgetekend en er is ook niets geweten over een eventuele groenbuffer”, besluit Dominique Vandermeersch. Groen Melle vraagt dat daarom dat het gemeentebestuur de aanvraag voor het rooien terug intrekt en samen met de betrokken landbouwer naar een betere oplossing zoekt.