Ongewenst bezoek in Geraardsesteenweg 26 februari 2018

Inbrekers hebben vrijdagavond toegeslagen in de Geraardsesteenweg in Melle. Iets na acht verschaften ze zich de toegang tot een woning door een raam in te gooien. "Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker in de streek", horen we bij de politie van Rhode-Schelde. "Een raam ingooien, snel het hele huis doorzoeken om geld of juwelen te vinden, en weer weg. Dat was ook vrijdagavond het geval. Deze keer konden de inbrekers niets meenemen." De eigenares van de woning kon de camerabeelden in haar huis volgen via haar smartphone. De beelden werden niet opgeslagen op haar gsm. Daardoor moet de politie afgaan op persoonsbeschrijvingen en getuigenissen. Tips welkom bij de lokale recherche in Destelbergen via 09/363.72.72. (OSG)