NMBS opent nieuwe werkplaats met ‘pitstop’ onderhoudsdienst voor treinstellen Treinen op 4 uur binnen en buiten voor onderhoud in Melle Didier Verbaere

27 maart 2019

14u12 5 Melle Vier uur. In die tijd krijgt een trein een technische onderhoudsbeurt in de gloednieuwe NMBS werkplaats die donderdag officieel werd geopend in Melle. “Een pitstop onderhoudsbeurt van de treinstellen moet ervoor zorgen dat er meer rollend materieel inzetbaar is tijdens de spitsuren”, zegt CEO Sophie Dutordoir die de werkplaats kwam openen. Er werd bijna 160 miljoen euro geïnvesteerd in de site in Melle.

Ondanks alle klachten over de stiptheid, nemen steeds meer mensen de trein. In 2017 en 2018 was er een groei van 3,6 en 3,7 procent. En dit jaar telt de NMBS reeds 4 procent meer reizigers. En dus wil de spoorwegmaatschappij meer treinen inzetten tijdens de spitsuren. Dat kan door korter en efficiënter onderhoud.

“We stappen af van het klassieke onderhoud waarbij een treinstel één dag uit dienst werd genomen voor onderhoud. Voortaan zullen de treinen hier gemiddeld elke tien dagen binnenrijden voor een onderhoud van vier uur. Een soort pitstop die vooral ’s nachts en in de daluren kan gebeuren. Hierdoor zijn er dagelijks acht extra treinen inzetbaar op het traject. Een winst van 2.200 zitplaatsen per dag”, legt CEO Sophie Dutordoir uit.

Efficiënt werken

Vijf jaar lang werkte de spoorwegmaatschappij aan de nieuwe werkplaats van de NMBS. “Eén van de grootste werkplaatsen van het land en centraal gelegen op de as tussen Gent en Brussel. Driehonderd werknemers onderhouden en herstellen hier 160 reizigerstreinen en 90 locomotieven”, omschrijft spoorwegbaas Sophie Dutordoir de nieuwe werkplaats op 3 hectare. Het onderhoud gebeurt er in twee werkhallen van 200 meter lang op 26 sporen over een afstand van 17 kilometer. Er is ook een treinwash waar de stellen gereinigd worden, een hal voor goederenwagons en één voor tractiematerieel. Door de lengte van de hallen, kan een trein er integraal binnenrijden wat opnieuw tijdwinst oplevert. De nieuwe hal vervangt de werkplaatsen in Gentbrugge en Merelbeke. De NMBS investeerde 156 miljoen in de bouw en inrichting. Infrabel 3 miljoen voor de aanleg van wissels en sporen.

Wrevel in de buurt

Toch is niet iedereen gelukkig met de nieuwe hal. Heel wat buurtbewoners klagen al jaren over lawaai en lichthinder die de hal met zich meebrengt. De bouw werd zelfs aangevochten voor de start. “We begrijpen de klachten en doen er alles aan om de hinder te beperken”, zegt verantwoordelijke voor de site Nancy Vandermercke. “Sinds deze maand zijn we volledig in exploitatie en laten we nieuwe geluidsmetingen uitvoeren. We lieten ook lichtstudies uitvoeren en beperken de bewegingen naar de hal. Treinstellen worden ook met geluidsarme locomotieven binnengetrokken. We blijven openstaan voor dialoog”, aldus Vandermercke.

De NMBS zet zaterdag de deuren open voor het grote publiek om een kijkje te nemen achter de schermen van de nieuwe werkhallen van 10 tot 16 uur. Bezoekers kunnen een gratis pendeltrein nemen vanaf Gent-Sint Pieters. Alle info op www.nmbs.be/opendeuren.