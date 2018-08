Nieuwe meldingen van tandenstokerdieven 20 augustus 2018

Eigenaars van een woning langs de Brusselsesteenweg in Melle en inwoners van De Pinte hebben afgelopen weekend tandenstokers ontdekt tussen hun deur. De kans is dan ook groot dat tandenstokerdieven interesse hadden om in te breken in hun woning.





Sinds kort gebruiken inbrekers een nieuwe methode om te weten te komen of bewoners van een huis een langere periode van weg zijn of niet. Ze steken een tandenstoker tussen de deur. Enkele dagen later checken ze dan of de tandenstoker nog altijd op zijn plaats zit. Als dat wel het geval is, dan weten ze dat de bewoners lange tijd afwezig zijn en ze er zo kunnen toeslaan. Is de tandenstoker weg, dan blijven de dieven ook weg. (JEW)