Nieuwbouw maakt bibliotheek 300 vierkante meter groter 26 mei 2018

02u23 2 Melle De bibliotheek in de Kruisstraat is uitgebreid met een nieuwbouw van 300 vierkante meter. Die ruimte bevat ook een polyvalente zaal voor lezingen en optredens. De gemeente investeerde 625.000 euro in het project.

Het gaat goed met de bibliotheek van Melle. Het aantal bezoekers en lezers breidt steeds uit. "Een bibliotheek is al lang geen stoffige opslagplaats van boeken meer. Je kan er cultuur beleven en discussiëren, lezen en voorlezen, auteurs ontmoeten, bijleren, studeren en zoveel meer", zegt bibliothecaris Rita De Vos. "Vorig jaar werden 135.000 zaken ontleend. Elk jaar opnieuw kopen we 2.000 tot 2.500 nieuwe titels aan. We hadden nood aan meer ruimte, ook om het comfort van de bezoekers te verbeteren."





Dus investeerde de gemeente 625.000 euro in de 300 vierkante meter grote nieuwbouw. "Ondanks het terugschroeven van de subsidies blijven we investeren in onze bibliotheek", stelt schepen Rik De Vis (N-VA). "Ongeveer 100 vierkante meter gebruiken we als polyvalente zaal. Daar willen we leesclubs, voordrachten, wetenschappelijke uiteenzettingen en optredens organiseren. Maar ook socioculturele verenigingen van onze gemeente zullen er gebruik van kunnen maken. Er is een leestafel en we stellen de bibliotheek open voor de buurt om hier 's ochtends de krant te komen lezen bij een kop koffie", zegt de bibliothecaris.





Ze nodigt alle inwoners uit voor een feestje. Vandaag om 14.30 uur brengt poppentheater SWIEF van Cies Vanmechelen poppenkast voor jong en oud. Morgen om 10.30 uur treedt Lamoral op. (DVL)