Niet meteen boetes voor niet opgehaald vuilnis in Melle Didier Verbaere

17 december 2018

20u34 0

In extreme weersomstandigheden kan de ophaling van vuilnis en glas door Verko in de gemeente verstoord worden. Inwoners moeten dan hun fractie opnieuw binnenhalen en aanbieden bij een volgende ronde. “Maar de communicatie hierover is niet steeds duidelijk. Toch slaagde Verko er vorig jaar enkele malen in om in diezelfde week nog inhaalrondes in Melle te organiseren. Gaat de gemeente eigenaars van niet opgehaald afval alsnog beboeten zoals vermeld in de nieuwe afvalkalenders?”, vraagt raadslid Lieven Volckaert (Open Vld) zich af.

“Niet meteen. We geven inwoners steeds de kans om hun afval tijdelijk te laten staan tot vrijdagavond. Pas dan moet afval opnieuw binnen gehaald worden. Enkel waar afval voor veel overlast zorgt, kunnen we overgaan tot boetes”, zegt schepen Dirk Ghistelinck (CD&V). Glas zal in de gemeente niet apart opgehaald worden. In drukke periodes zal Verko wel vaker de glasbollen leegmaken. We gaan ook extra inspanningen leveren tegen sluikstorters rond de glasbollen. En er komen mobiele camera’s.”