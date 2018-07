Natuur en Bos inspecteert opnieuw kasteeldomein Wim Delvoye 26 juli 2018

02u39 0

Inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos hebben een nieuwe inspectie uitgevoerd op het kasteeldomein De Bueren van kunstenaar Wim Delvoye in Melle. Zij stelden opnieuw enkele (bouw)overtredingen vast. Eind vorig jaar werd Wim Delvoye nog over de hele lijn vrijgesproken voor een reeks bouw- en milieuovertredingen. De rechter oordeelde dat er sprake was van partijdigheid bij de inspectiediensten. Het Parket en het Agentschap Natuur en Bos gingen daartegen in beroep en stuurde nu een nieuw inspectieteam naar de Kalverhagestraat. Zij kregen de machtiging van de rechtbank om de huidige toestand op het terrein in kaart te brengen. Na herhaaldelijk aanbellen, staken twee inspecteurs een slibrijke beek over om het terrein te inspecteren. "De situatie op het domein is aanzienlijk verslechterd en er zijn flagrante overtredingen vastgesteld. Er is een gebouw in beton en snelbouwsteen zonder vergunning tegen de historische kasteelmuur opgetrokken. En er lijkt een tweede verdieping in aanbouw te zijn. In het bos werd een houten chalet gebouwd en is er sprake van ontbossing en het reliëf van het bos is gewijzigd door het storten van aarde. Ook vonden we tuinafval in het bos", aldus het verslag van de inspectie. De inspectie vorderde de onmiddellijke stopzetting van de bouwwerken op het domein. De kunstenaar zelf noemt het een nieuwe 'aanval'. "Dat de toestand is verergerd, zijn leugens", aldus Delvoye. (DVL)