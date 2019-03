Na ophef over ‘islamfilmpje’: politie houdt oogje in het zeil tijdens 100-dagenviering College Paters Jozefieten Didier Verbaere en Wouter Spillebeen

01 maart 2019

18u47 0 Melle De politie van de zone Rhode & Schelde vatte vrijdagnamiddag post aan de ingang van het College Paters Jozefieten College in Melle om een oogje in het zeil te houden op de 100 dagenviering.

De hele week kwamen de leerlingen van het laatste jaar verkleed naar school naar aanleiding van de 100 dagenviering. Woensdag was het thema Saoedi-Arabië. Een onlinefilmpje over biddende leerlingen in lange gewaden op de speelplaats van de katholieke school lokte toen gemengde en heftige reacties uit. “Wij hebben vrijdag op eigen initiatief en preventief een aantal ploegen ter plaatse gestuurd omdat bepaalde reacties nogal haatdragend waren tegenover de leerlingen”, klinkt het bij de politie. Er waren vooraf geen concrete dreigingen en er zijn ook geen incidenten gemeld.