Minder frietjes in basisschool 12 april 2018

Er zullen vanaf volgens schooljaar minder frietjes geserveerd worden in de gemeentelijke basisschool van Melle. De gemeenteraad heeft een nieuw bestek uitgeschreven voor het leveren van bereide maaltijden voor de komende twee schooljaren vanaf 3 september 2018. Het huidige contract met de leverancier loopt af. In het bestek worden er enkele wijzigingen doorgevoerd. "We vragen dat er slechts tweemaal per maand gefrituurd eten wordt geserveerd in plaats van wekelijks. En er zal ook twee keer per maand een vegetarische maaltijd moeten voorzien worden. We vragen een gevarieerd en gezond aanbod met gebruik van streekproducten", aldus schepen Lieselot Bleyenberg (CD&V). Via een enquête bij de leerlingen en ouders blijkt dat de schoolmaaltijden momenteel goeie punten scoren. Sp.a raadslid Jan Raepsaet vroeg zich af waarom er meer aandacht besteed werd aan de prijs dan aan de kwaliteit in het bestek. "De prijs is voor de ouders een belangrijk motief om hun kinderen op school te laten eten. De lage prijs was in het verleden voor de traiteur geen probleem om een gezond en gevarieerd aanbod te bieden", aldus Bleyenberg. (DVL)