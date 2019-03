Melle wil toch aansluiten bij UITPAS Gent Didier Verbaere

06 maart 2019

14u14 0

De gemeenteraad van Melle heeft unaniem de invoering van de UITPAS goedgekeurd. Dat was een voorstel van de voltallige oppositie. “De UiTPAS is een algemene voordeelpas voor iedereen maar met bijzondere aandacht voor de doelgroep ‘mensen in armoede’. Dankzij deze pas krijgen ze extra kansen en aan gereduceerd tarief aan een vrijetijdsactiviteit deel te nemen”, legt gemeenteraadslid Wim Verween (Sp.a) uit.

Melle voldoet als gemeente niet aan de criteria om een eigen UITPAS te lanceren. Een eerdere mogelijkheid om aan te sluiten bij de regio Gent, Merelbeke en Destelbergen werd niet benut. Nu wil de gemeente wel aansluiten bij UITPAS Gent vanaf 1 januari 2020.