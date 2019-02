Melle verleent zichzelf toch kapvergunning ondanks massaal protest Gemeentebestuur gaat vergunning voorlopig niet gebruiken Didier Verbaere

18 februari 2019

De gemeente Melle heeft zichzelf een kapvergunning voor een bomenrij van 30 essen in de Scheldeweg toegekend. En dit ondanks het massale protest tijdens een openbaar onderzoek. Maar het bestuur gaat de vergunning voorlopig nog niet gebruiken omdat er nog een rechtszaak hangende is. De bomen veroorzaken schade aan het drainagesysteem van de aanpalende landbouwgrond. De landbouwer spande daarom een proces aan tegen de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op dinsdag 12 februari om toch een vergunning toe te kennen voor het kappen van een rij van 30 essen langs de Scheldeweg. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen de gemeente van de landbouwer die de aanpalende gronden bewerkt omdat de wortels van de bomen zijn drainagesysteem zouden beschadigen.

“De gemeente besliste echter om de uitgereikte vergunning niet meteen te gebruiken. Zij zal dit pas doen wanneer een rechterlijke beslissing haar hiertoe dwingt. Wat mogelijk is bij de uitkomst van een proces. Of wanneer dit nodig is om subsidies te krijgen voor de aanleg van een fietspad langs de Scheldeweg”, meldt het gemeentebestuur.

Bij de vergunning is er ook de voorwaarde opgelegd dat de gekapte bomen gecompenseerd worden. “Voor die compensatie zijn er twee mogelijkheden. Ofwel worden 30 andere streekeigen hoogstambomen aangeplant. Ofwel kiest de gemeente voor de aanplant van een houtkant van minimum 1,5 meter breed en 130 meter lang en de aanplant van 15 streekeigen hoogstambomen. In beide gevallen moet de nieuwe aanplant gebeuren binnen een straal van 500 meter van de gekapte bomen.”