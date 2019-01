Melle krijgt 2 miljoen voor bouw gemeenteschool Didier Verbaere

19 januari 2019

Het gemeentebestuur van Melle krijgt een eerste schijf van 2 miljoen euro voor de bouw van haar nieuwe gemeenteschool. Dat liet het kabinet van minister Hilde Crevits weten. De gemeente start op 4 februari met de sloop van de oude schoolgebouwen op de site langs de Vossenstraat en Beekstraat. Het terrein wordt ook bouwrijp gemaakt voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool met een capaciteit tot 350 leerlingen en een nieuwe sportzaal voor de school en de turnclub.

Het totale project is geraamd op 6 miljoen euro waarvan ongeveer 2 miljoen ten laste van de gemeente. “Deze subsidie van 2 miljoen van Agion is een eerste schijf die de gemeente ontvangt”, zegt schepen Lieselot Bleyenberg (CD&V). “Op de gemeenteraad van februari staat het aanbestedingsdossier op de agenda en kunnen we op zoek naar een aannemer. We denken dat de werken na het bouwverlof dan kunnen starten zodra dit toegewezen wordt. In totaal zullen we 4 miljoen euro aan subsidies krijgen voor het project. Dat cijfer is berekent op de huidige schoolcapaciteit van 250 leerlingen. Maar we denken aan de toekomst en aan de nieuwe verkavelingen en bouwen dus groter. Daar investeren we dus als gemeente in mee”, zegt Bleyenberg.

Aanvankelijk was de opening van de school voorzien bij de start van het schooljaar 2020. “Maar er spelen heel wat factoren mee die de einddatum kunnen beïnvloeden. We willen eerst en vooral een goeie aannemer aanstellen die binnen het budget mooi werk aflevert”, besluit Lieselot.