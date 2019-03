Melle kapt 12 gevaarlijk overhellende en zieke eiken in Heidestraat Didier Verbaere

01 maart 2019

15u34 0 Melle Het gemeentebestuur van Melle kapt tussen 12 en 16 maart 12 eiken in de Heidestraat, aan het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Karus (Caritas). De straat wordt gedurende die periode afgesloten.

De bomen zijn aangetast door zwammen en sommigen vertonen ernstig houtrot. Sommige hellen sterk over naar de gebouwen van Karus. Twee bomen waren er eerder al omgewaaid en één was toen bijna op de gebouwen beland. Van een andere eik is de kruin afgeknakt. De bomen langs de straatkant hebben ook geen goede verankering meer omdat de wortels werden doorgezaagd voor de aanleg van een gasleiding. De verzekeringsmaatschappij drong aan op dringende actie om schade bij Karus te voorkomen.

Het gemeentebestuur kapt de 12 bomen nog voor 1 april. Dan begint de zogenaamde ‘schoontijd’, een periode waarin er niet in bos mag gewerkt worden om fauna en flora niet te verstoren bij belangrijke activiteiten zoals het broeden van vogels.

In samenspraak met Karus wordt voorzien in een heraanplant. Deze zal gebeuren in het najaar. Omwille van deze werken zal de Heidestraat tijdelijk afgesloten zijn. Gelijktijdig wordt ook het onderhoud van de grachten uitgevoerd. Er is tijdens de werken een omleiding via de Scheldeweg, Geraardsbergsesteenweg, Gontrode Heirweg en Caritasstraat.