Melle kan op zoek naar aannemer na goedkeuring plannen nieuwe gemeenteschool Didier Verbaere

18 februari 2019

21u20 0 Melle Bij aanvang van de gemeenteraad in Melle gaven architecten Nicolas Petillon en Steven Schenk nog een allerlaatste voorstelling van de plannen van de nieuwe gemeenteschool. Een aannemer is momenteel bezig met het Bij aanvang van de gemeenteraad in Melle gaven architecten Nicolas Petillon en Steven Schenk nog een allerlaatste voorstelling van de plannen van de nieuwe gemeenteschool. Een aannemer is momenteel bezig met het verwijderen van asbest in de oude gebouwen van het Lucerna College in de Vossenstraat. Nadien kan de sloop beginnen. De gemeenteraad zette vanavond het licht op groen om een aannemer te zoeken.

Vanaf woensdag staat het dossier ter inzage op de website van de gemeente. Aannemers hebben tot 1 april om zich kandidaat te stellen. Op 2 april worden alle offertes bekeken en op 21 mei gunt het schepencollege het werk aan de beste kandidaat. Op 12 juni wordt de beslissing definitief. Na het bouwverlof kan de werk opgestart worden. Op 20 april 2021 is de voorlopige oplevering van het gebouw voorzien.

De totale kostprijs van de nieuwe school met plaats voor 350 kinderen en de nieuwe gymzaal is geraamd op 7.466.003 euro. Het schoolgebouw zal 4.983.822 euro kosten. De nieuwe turnzaal is geraamd op 937.321 euro. De Turnclub Dans & Gym draagt hiervan 188.680 euro bij in de factuur. De aanleg en omgevingswerken van een nieuwe speelplaats kost 596.388 euro. Er zijn ook 473.097 euro sloopkosten voor de oude gebouwen. En de plannen en ontwerpen van de studiebureaus en architecten kosten 664.105 euro. Melle kan in het dossier rekenen op 3.915.289 euro aan subsidies van AGION en OVAM. Het hele project kost de gemeentekas dus 3.550.714 euro, exclusief aankoop van de gronden en gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs.

De nieuwe gemeenteschool op de site van de vroegere GO!-school tussen de Vossenstraat, Wezenstraat en spoorweg komt in een openbaar park in Engelse stijl, met veel grasperken, vrijstaande bomen en grassen. “De klaslokalen zijn ook flexibel indeelbaar volgens de noden en zullen ook voor andere doeleinden opengesteld worden. Zo krijgt de muziekacademie er onderdak”, zegt architect Nicolas Petillon. De oude sporthal wordt ontmanteld en zal dienst doen als overdekte speelruimte. Er komt ook een amfitheater voor openluchtvoorstellingen of lessen, een speelruimte met toestellen, moestuinen met plukfruit en een wilgenbos om te spelen. Het nieuwe gebouw wordt volgens de modernste milieunormen neergepoot.

De gemeenteraad keurde vanavond de lastenvoorwaarden en plannen voor de nieuwbouw van de kleuter- en lagere school met turnzaal en speelplaats goed. Daarnaast werd ook de gebruiksovereenkomst met Immer Vooruit Dans & Gym vzw en een gebruiksreglement voor de nieuwe turn- en gymzaal goedgekeurd. “Zij krijgen gedurende dertig jaar het prioritaire gebruik van de gymzaal”, zegt schepen Frank De Vis (N-Va).

Open Vld stemde tegen het project. “De aankoop van de gronden kostten de gemeente ook al 2,1 miljoen euro. Alles samen zal dit hele project nu al ruim 10 miljoen euro kosten. Dat is veel te duur voor onze gemeente. Op één jaar tijd is de geraamde kostprijs al met 1,2 miljoen euro opgelopen”, motiveerde raadslid Lieven Volckaert (Open Vld) de afkeuring. “Dit is niet zomaar een nieuwe gemeenteschool maar een project waar de hele gemeente profijt van heeft. Andere verenigingen kunnen gebruik maken van de gebouwen en er komt een prachtig openbaar park in het centrum van Melle”, weerlegt schepen Lieselot Bleyenberg (CD&V/N-VA).