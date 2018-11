Melle heeft voor het eerst een kindergemeenteraad Didier Verbaere

07 november 2018

In de raadszaal van het gemeentehuis in Melle werd woensdagnamiddag voor het eerst een kindergemeenteraad geïnstalleerd. Jongens en meisjes uit het 5de en 6de leerjaar stelden zich kandidaat als vertegenwoordiger op de Gemeenteschool, het College Paters Jozefieten, Het Sint-Franciscus instituut en Sint Vincentius. Uiteindelijk werden 24 vertegenwoordigers verkozen. Zij zweerden woensdag aan de burgemeester om trouw hun mandaat uit te voeren tijdens de eedaflegging. Op de eerste kinderraad werd kennis gemaakt met de collega raadsleden en wensen, vragen en opmerkingen uitgewisseld. In december volgt de volgende raad met een echte agenda. Burgemeester Dirk De Maeseneer en schepen Frederik De Buck (CD&V) en schepen Frank De Vis (N-VA) beloofden alvast rekening te houden met de wensen van de nieuwe raad.