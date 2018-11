Melle doet het met een schepen minder: van zes naar vijf Didier Verbaere

22 november 2018

13u52 2 Melle Het schepencollege in Melle wordt vanaf 2019 afgeslankt van zes naar vijf schepenen. Het huidige wordt ook het nieuwe college, maar zonder OCMW-voorzitter als toegevoegde schepen. Huidig OCMW-voorzitter Lutgarde Van den Broecke kwam ook niet meer op bij de verkiezingen.

Melle zal vanaf 2019 opnieuw bestuurd worden door het kartel CD&V/N-VA. Het kartel verloor wel twee zetels, maar behield zijn meerderheid tijdens de verkiezingen van 14 oktober. Samen hebben ze 11 zetels op 21 in de gemeenteraad.

Dirk De Maeseneer (CD&V) blijft burgemeester en is bevoegd voor het algemeen beleid, burgerlijke stand, personeel, kerkfabrieken, politie en brandweer en jumelage. Eerste schepen wordt Erwin Van Heesvelde (N-VA). Hij krijgt de portefeuille van cultuur, financiën, lokale economie en toerisme. Lieselot Bleyenberg (CD&V) blijft op post voor communicatie, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking en zal ook de belangen van jeugd, gezin en senioren behartigen. Ze buigt zich ook over de administratieve vereenvoudiging. Derde schepen Dirk Gistelinck (CD&V) is verantwoordelijk voor het patrimonium, openbare werken, mobiliteit en land- en tuinbouw. Frederik De Buck (CD&V) wordt schepen voor evenementen, informatica, milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn. En voormalig eerste schepen Frank De Vis (N-VA) wordt schepen van Welzijn en krijgt het voorzitterschap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en het OCMW. Hij zal ook sport en woonbeleid (ruimtelijke ordening) opvolgen. Freddy Van de Putte (N-VA) blijft voorzitter van de gemeenteraad.