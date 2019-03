Meer dan 4.000 bezoekers in nieuwe NMBS-werkplaats Didier Verbaere

31 maart 2019

16u15 0 Melle Meer dan 4.000 mensen hebben zaterdag de nieuwe werkplaats van de NMBS in Melle bezocht. De werkplaats, die afgelopen woensdag officieel werd geopend, opende haar deuren voor het grote publiek.

De nieuwe werkplaats in Melle is één van de grootste van de NMBS. Driehonderd medewerkers onderhouden er 160 reizigerstreinen, 90 locomotieven en op jaarbasis 400 goederenwagons. Er werd bijna 160 miljoen euro geïnvesteerd in de werkplaats.

Nieuw is het pitstop-systeem. Een trein zal er voortaan maximaal vier uur stilstaan voor onderhoud. En dit enkele malen per maand. Hierdoor kan de NMBS meer voertuigen inzetten tijdens de spitsuren. Alleen al in Melle levert deze nieuwe manier van werken elke dag acht extra beschikbare treinen op, goed voor 2.200 zitplaatsen.