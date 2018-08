Marietje viert 101ste verjaardag 11 augustus 2018

02u39 0

Maria De Coster heeft in WZC Kanunnik Triest in Melle haar 101ste verjaardag gevierd. 'Marietje' werd geboren op 10 augustus 1917 in Melle. Kort na haar geboorte namen haar ouders café 'De Hertog van Brabant' over. Tot haar veertien liep ze school in Melle, nadien volgde ze twee jaar les aan het Crombeen in Gent. Na de dood van haar vader hield ze samen met haar moeder café. In 1948 huwde ze met Achiel De Bosscher. Het koppel bouwde in 1985 aan de Eikerwegel. Haar man stierf in 1999, in 2004 verhuisde ze naar het woonzorgcentrum. Daar geniet ze in nog goede gezondheid van haar oude dag. Samen met medebewoners legt ze wel eens een kaartje. (DVL)