Maria De Pourcq viert 100ste verjaardag in Kanunnik Triest

05 maart 2019

In WZC Kanunnik Triest in Melle werd dinsdag de 100ste verjaardag gevierd van Maria De Pourcq. De eeuwelinge werd geboren op 5 maart 1919 in Nazareth als zesde kind in een gezin met acht kinderen. Haar ouders hadden een boerderij waar ze al jong begon mee te werken. Ze was 21 jaar oud toen de oorlog uitbrak.

Omdat haar toekomstige man Romain was opgeëist, moesten ze wachten tot na de oorlog om te trouwen. Toen bouwden ze hun huis in de Kruisstraat in Melle, waar Maria uiteindelijk woonde tot haar 99 jaar. Eerst samen met haar man, na het overlijden van haar ouders ook met haar broer Georges tot diens dood.

Ze kreeg één zoon Eric die helaas reeds overleden is aan longkanker. Samen met zijn echtgenote Rita zorgde hij voor één kleindochter Carolien. Die schonk haar Wout en Stan, haar twee achterkleinkinderen. Maria hield van breien, puzzelen, fietsen en reizen. Vandaag kijkt nog graag TV en mist geen enkele match van de Rode Duivels, geniet van De Ronde van Frankrijk en van Reizen Waes. Ook geniet ze van bezoek van haar familie.