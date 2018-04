Maak kennis met mobiliteitsplan tijdens drie infomarkten 28 april 2018

De gemeente Melle organiseert drie informatiemarkten met de eerste resultaten van een bevraging in het project 'Maak Melle Meer Mobiel'. In enkele weken tijd postten meer dan 600 deelnemers opmerkingen en suggesties, samen goed voor 1.229 ideeën voor een betere mobiliteit en verkeersveiligheid in de gemeente. Die werden samengevoegd in een actieplan met bouwstenen om verder op te werken. Je kan de plannen bekijken vandaag, zaterdag, in de Sint Bavokerk van Gontrode van 10 tot 13 uur, op woensdag 2 mei van 16 tot 20 uur in het Sint-Franciscusinstituut aan de Tuinstraat en op dinsdag 8 mei in het gemeentehuis. Tot 15 juni kan je deelnemen aan een tweede onlinebevraging via www.maakmellemeermobiel.be.





