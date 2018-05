Lost Frequencies filmt clip in college FELIX DE LAET (24) KEERT TERUG NAAR ZIJN MIDDELBARE SCHOOL JURGEN EECKHOUT EN DIDIER VERBAERE

03 mei 2018

02u46 0 Melle De 24-jarige Felix De Laet, wereldberoemd als Lost Frequencies, is afgezakt naar zijn voormalige school, het College Paters Jozefieten, in Melle om er de clip voor zijn nieuwe single 'Melody' in te blikken. De 14-jarige Valentijn Braeckman uit Wetteren speelt de hoofdrol.

De Brusselse dj en producer Felix De Laet (24) is een oud-leerling van het prestigieuze college in Melle. Tot het vierde middelbaar zat hij er op de schoolbanken. Vandaag reist hij de wereld rond onder zijn dj-naam 'Lost Frequencies'. In 2015 scoorde hij als eerste Belg ooit een nummer 1-hit in de UK met 'Are You With Me'. Toen hij de directie vroeg of hij de clip voor zijn jongste single 'Melody' met de Britse zanger James Blunt in het college mocht opnemen, waren ze er niet verrast. "Ondanks zijn succes is Felix altijd een heel gewone jongen gebleven. Hij noemt zijn schooltijd hier in Melle de beste tijd uit zijn jeugd. Daarom wou hij absoluut zijn clip hier opnemen", vertelt Frederik De Ridder, leerkracht Engels. Toen hij in 2010 zijn laatste jaar school liep in Melle, was De Ridder zijn klastitularis. Dat hij het tot wereldster zou schoppen, kon niemand voorspellen. "Mijn college Aendrik De Brandt houdt hier regelmatig culturele avonden en Felix had auditie gedaan om piano te spelen. Maar er waren al te veel kandidaten. Aendrik noemt het nog steeds zijn grootste fout ooit dat het talent van Felix nooit zijn podium haalde", lacht Frederik. "Toen al was hij, net zoals zoveel tieners, met muziek bezig. Maar Felix was er voortdurend mee bezig. Vaak moest ik hem vragen om zijn oortjes in de klas uit doen toen hij weer eens naar nummers zat te luisteren", herinnert Frederik zich nog. "Een paar jaar geleden wou ik hem als dj vragen op het bal van onze laatstejaars, maar enkele weken later scoorde hij een wereldhit en had ik mijn kans verkeken", aldus Frederik.





Geen sterallures

Toch is hij zijn gewezen school niet vergeten en dus blikte hij er net voor de paasvakantie de videoclip voor 'Melody' in. De 14-jarige Valentijn Braeckman uit Wetteren, die model en figurant is, speelt hierin de hoofdrol. "Blijkbaar vertoon ik veel gelijkenissen met de jonge Felix", vertelt Valentijn. "De videoclip vertelt het verhaal van een jongen die gepest wordt en dan maar vlucht in zijn passie voor piano. Hij krijgt daarbij de steun van een meisje op school en wordt de ster van het eindejaarsbal. "Felix leerde mij een beetje piano spelen, want ik kan dat totaal niet. Hij was heel sympathiek en heeft geen sterallures. Het was een leuke opdracht. Ik hoop dat hij mij eens uitnodigt op een concert. Liefst op Tomorrowland", lacht Valentijn.





De clip kan je bekijken op YouTube: Lost Frequencies ft. James Blunt - Melody.