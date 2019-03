Lokale brouwgerst ingezaaid in Melle in onderzoek naar 100 % Vlaamse Delirium Ilvo en Brouwerij Huyghe starten lokaal landbouwexperiment Didier Verbaere

29 maart 2019

20u08 2 Melle Drinken we in de toekomst Delirium Tremens die uitsluitend met Vlaamse gerst en mout wordt gebrouwen? Dat onderzoekt het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) op haar proefvelden in Melle op een steenworp van de Brouwerij Huyghe. Daar werd alvast 8 hectare ingezaaid met lokale gerst, goed voor 50 ton mout. De brouwerij van Delirium Tremens is de eerste grote brouwerij in België die op deze schaal lokale gerst wil gebruiken voor haar brouwproces.

Grote brouwers kopen vandaag hun zomergerst voor het maken van mout, een cruciaal basisproduct voor het brouwen van bier, in Europese graanlanden als Denemarken en Frankrijk. Daar wil brouwerij Huyghe in Melle verandering in brengen. Samen met het ILVO liet hij 8 hectare inzaaien met brouwgerst. Dat is zomergerst met een laag eiwitgehalte en dus ideaal om bier te brouwen.

“Dankzij de samenwerking met ILVO zullen we zo’n 60 ton gerst van eigen bodem kunnen gebruiken. En we zijn recent ook gestart met een test met Belgische hop. Waar mogelijk trekken we de kaart van lokale grondstoffen,” aldus Alain De Laet, CEO van de brouwerij Huyghe. Jaarlijks heeft de brouwerij 3600 ton mout nodig om 200.000 hectoliter bier te brouwen.

De opbrengst van de proefvelden in Melle en Merelbeke is dus een peulschil van wat jaarlijks nodig is in de brouwerij. “Maar zomergerst of brouwgerst is economisch zeer rendabel voor de Vlaamse landbouw en brengt meer op dan wintergerst dat bijna uitsluitend voor veevoeder wordt geteeld. In de jaren ’30 werd nog meer dan 100.000 hectare zomergerst geteeld in Vlaanderen. Een brouwerij als Huyghe kan haar eigen productie op 560 Vlaamse hectare realiseren. We gaan de resultaten van onze teelt vergelijken met de teelten uit het buitenland. De bedoeling van dit experiment is om te kijken wat de effecten zijn van de smaak van lokaal geteelde gerst in het bier”, legt Kristiaan Van Laecke, afdelingshoofd van het ILVO, uit.

“Het is een win win situatie voor de Vlaamse landbouw. Dankzij het ILVO kunnen we ervoor zorgen dat de Vlaamse landbouw een karaktervolle en lokale brouwgerst kan produceren. Eerst op kleine percelen maar waarom in de toekomst niet op grote schaal voor alle grote Belgische brouwer”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel (CD&V).

Brouwerij Huyghe is de eerste grote brouwerij die op deze schaal lokale gerst wil gebruiken voor haar brouwproces. Niet toevallig want Alain De Laet heeft de ambitie om de groenste brouwer van het land te worden. Lokale producten met een kleine ecologische voetafdruk passen perfect in zijn plannen. “We gaan nu eerst de resultaten afwachten en bekijken of we met deze gerst onze typische smaak van onze bieren kunnen evenaren. Daarvoor hebben we de expertise van het ILVO voor nodig. Mout bepaald de smaak en de schuimkraag van het bier. Maar dit eerste lot lokaal geteelde gerst heb ik gekocht ongeacht het resultaat. We gaan met deze gerst hoe dan ook een uniek lokaal bier kunnen brouwen”, besluit De Laet.