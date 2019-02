Lichtere straf voor man (50) die stiefdochter misbruikte Jeffrey Dujardin

26 februari 2019

12u38 0 Melle Een 50-jarige man uit Evergem heeft in beroep een lichtere gevangenisstraf van twee jaar met uitstel gekregen. De man stond terecht voor de verkrachting van een minderjarige, de dochter van zijn toenmalige partner. In eerste aanleg kreeg de man een celstraf van 30 maanden.

De feiten dateren van januari 2014 in Melle, waarbij de vijftiger het 14-jarige slachtoffer betastte en penetreerde. “Mijn cliënt ontkent dat hij ooit seksuele handelingen verrichte met haar”, pleitte zijn advocaat, meester De Mot. “Hij zegt dat het slachtoffer liegt, het gaat hier over vermoedens.” De procureur-generaal geloofde in zijn schuld en vroeg de bevestiging van straf, 30 maanden cel. “De beklaagde is afwijkend op seksueel vlak, zoveel is duidelijk. Dat blijkt ook uit de selfies die gevonden werden van hem. Daarop staat hij gekleed in vrouwenlingerie, jarretellen, een pruik en een dildo.”

Het hof oordeelde dat de tijdsverloop en frequentie van de feiten beperkt waren, hij had ook een blanco strafblad. Daarom kreeg de man een lichtere straf.