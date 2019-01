Levende flitspaal voert actie tegen zone 30 Didier Verbaere

21 januari 2019

19u36 0

Bij aanvang van de gemeenteraad in Melle heeft een levend flitspaal actie gevoerd tegen de geplande uitbreiding van de zones 30 in de gemeente.

Volgens de man, die anoniem wenst te blijven en zichzelf ‘Rally Boy Be’ noemt op de sociale media, is dit niets meer dan een geldmachine voor de gemeentekas. “Ik ben Gatso het Melse BLITZ apparaat knap dat jij nu in de file staat. Ik ben in Melle steeds paraat. Ik steek me weg enkel waar een bord van 30 staat en enkel als het om de euro’s gaat. Kom jij ook overal steeds te laat? Kom dan naar de gemeenteraad”, klinkt het online. De gemeente werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsplan en wil de zones 30 uitbreiden, maar enkel rond scholen en straten waar veel fietsverkeer is. Rally Boy Be plant binnenkort nog meer acties.