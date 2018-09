Leerlingen Wezenstraat meteen geteld 04 september 2018

In de basisschool aan de Wezenstraat verzamelden alle kinderen om 9.30 uur in de turnzaal voor een verwelkoming. Nieuwe leerlingen mochten er zich voorstellen. En elke leerkracht vertelde erbij hoeveel leerlingen er in de klas zaten. De kinderen werden uitgedaagd om op het einde van de voorstelling het juiste aantal bij elkaar te tellen. Heel wat kinderen gaven het correcte antwoord : 231. De school gaat ook verder met het project 'Lang zullen ze lezen'. Dagelijks is er een leeskwartiertje.





(DVL)