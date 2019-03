Leerlingen Sint Franciscus Melle op de planken van Gente Opera Didier Verbaere

11 maart 2019

18u05 0 Melle Leerlingen en leerkrachten van het Sint-Franciscusinstituut van Melle staan op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart op de planken van de Gentse Opera. De school en de Opera werken samen aan een uniek project rond Satyagraha van Philip Glass, ‘De kracht van de waarheid’.

Een ploeg van zangers, muzikanten, acteurs en decorbouwers, allen leerlingen van het eerste tot het zevende jaar uit alle richtingen van het Sint-Franciscusinstituut in Melle, is reeds maanden in de weer voor het project. En na maanden repeteren op school namen ze maandag hun intrek in de Gentse opera voor de laatste repetities voor het tweedaagse concert.

“De school en Opera Ballet Vlaanderen onderhouden al jaren nauwe contacten. Dit leidde vorig jaar tot de opstart van een project rond muziek- en danstheater, gebracht door leerlingen en leerkrachten onder begeleiding van medewerkers uit de Gentse Opera. ‘De kracht van de waarheid’, speelt in op de actualiteit en de voorstelling draait rond geweldloos protest en burgerlijke ongehoorzaamheid”, zegt directrice Annick Thienpont.

I have a dream

Waar gaat het met onze wereld naartoe? Kunnen jongeren het verschil maken en hoe? “Het wordt een voorstelling over vallen en opstaan, tegen de pessimistische tijdsgeest in en voor een positieve toekomst en volgens de woorden van geweldloos protestant Martin Luther King: ‘I have a dream’. Satyagraha’ verwijst dan weer naar ‘De kracht van de waarheid’ van Mahatma Gandhi. Kunnen de jongeren van vandaag het pad van dit icoon volgen tegen de wantoestanden in de wereld?”, aldus Thienpont.

Het wordt een onvergetelijke avond met muziek, dans, theater en decor met de professionele ondersteuning van enkele SFI-leerkrachten en coaches van Opera Ballet Vlaanderen. Er zijn twee voorstellingen op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019, telkens om 19.30 uur, in de Opera Gent aan de Schouwburgstraat. Tickets kosten 10 euro te koop via de site van de Opera of op 070/22.02.02 van dinsdag tot zaterdag tussen 11 en 18 uur.