Leerkrachten gemeentelijke basisschool werken, maar voeren ook actie: “Staken en gewoon thuisblijven doen we niet, we willen er zijn voor onze kinderen” Didier Verbaere

20 maart 2019

09u12 6 Melle Het personeel van de gemeentelijke basisschool in Melle ging vanochtend aan het werk, maar voerde ook actie aan de schoolpoorten. Met pamfletten, borden en opzwepende beats vatten ze om 8 uur post aan de school.

“De politici moeten immers wakkergeschud worden. De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder de druk”, zegt Stijn De Vos van GBS Melle. “Staken en gewoon thuisblijven doen we niet, we willen er zijn voor onze kinderen. Wel laten we onze boodschap luid en duidelijk horen”. De lessen zijn er vandaag symbolisch vijf minuten later begonnen en zullen ook vijf minuten vroeger eindigen.