Kwetsbare jongeren krijgen nieuwe thuis STEEVLIET INVESTEERT 6,5 MILJOEN EURO IN LEEFRUIMTES DIDIER VERBAERE

08 juni 2018

02u45 0 Melle De vzw Steevliet investeert 6,5 miljoen euro in twee nieuwe leefruimtes voor kwetsbare jongeren op haar domein aan de Heusdenbaan in Melle. De werken begonnen half april en in juni 2019 wordt de eerste vleugel in gebruik genomen.

De vzw Steevliet is een organisatie in de bijzondere jeugdzorg. Ze vangt jongeren op die zich in een kwetsbare situatie bevinden en, al dan niet gerechtelijk, tijdelijk elders onderdak nodig hebben. Vandaag huizen er zo'n 50 kinderen in verouderde gebouwen. Daarom besliste de raad van bestuur om de accommodatie volledig te vernieuwen. Via de subsidiërende overheid verkregen ze 3 miljoen euro. Zelf investeert Steevliet met spaargeld, giften en een lening de overige 3,5 miljoen. "Onze huidige gebouwen dateren van eind jaren 1950. Ze werden steeds goed onderhouden, maar voldoen niet meer aan de huidige normen inzake energie en comfort voor de noden van de kinderen en jongeren. Zo beschikken onze bewoners niet allemaal over een individuele kamer en hebben ze dus niet de nodige privacy. Iets wat nochtans heel belangrijk is", weet directeur Jan Artois. Op het 11 hectare grote bosdomein biedt zijn team dag in dag uit hulp en therapie voor kwetsbare jongeren van 0 tot 20 jaar. Sommigen werden geplaatst vanuit traumatische situaties. Rust en privacy zijn onontbeerlijk. Daarom worden twee oude gebouwen vervangen door twee nieuwe vleugels en wordt één leefgroep uitgebreid met 60 vierkante meter. Goed voor een totale oppervlakte van 2.580 vierkante meter leefruimte.





Bouw en sloop

Bouwbedrijf NV Vandenbussche startte half april met de grondwerken. "Eén nieuwbouw komt op het westelijk deel van ons domein, een andere nieuwbouw komt centraal. Elke leefgroep heeft een capaciteit van elf kamers en worden symmetrisch met elkaar verbonden. Het derde gebouw breiden we uit met 60 vierkante meter. De totale oppervlakte bedraagt 2.580 vierkante meter en biedt plaats aan 48 jongeren. Elk gebouw beschikt ook over een noodopvang voor dringende hulpvragen, een gezinsruimte waar kinderen hun familie kunnen ontmoeten en een aparte puberruimte, zodat zij hun eigen stek hebben in de leefgroepen. Ook de omgeving en de parking wordt aangepakt. De kinderen zullen dan vanuit hun kamer op een groene binnentuin en niet meer op auto's zitten kijken", besluit Artois. In juni volgend jaar moet de eerste vleugel gebruiksklaar zijn. Het tweede gebouw enkele maanden later en de voltooiing is voorzien voor eind december 2019. Op zaterdag 30 juni viert vzw Steevliet voor de 34e maal feest en kan je het project bekijken. Vanaf 15 uur is er animatie, speelgoed en rommelmarkt, barbecue, kampvuur met gitaar en een fuif. De opbrengst gaat naar de vakantiewerking voor de kinderen. Info op www.steevliet.be.