KultuurThuis Henri opent deuren in vroegere kapperszaak Didier Verbaere

25 januari 2019

13u56 0 Melle Op zondag 3 februari opent op de Brusselsesteenweg 329 in Melle, in de voormalige kapperszaak Henri, het nieuwe KultuurThuis Henri de deuren.

“Met onze KultuurThuis willen we zoveel mogelijke vormen van cultuur aanbieden aan het grote publiek op een kleinschalige manier en in een huiselijke sfeer. We plannen exposities, voordrachten, kleine optredens, filmavonden of vrije podia. Op zondag is er steeds een KultuurKafee en we geven ook workshops muziek aan kinderen en volwassenen”, zeggen initiatiefnemers vader en zoon Marc (65) en Francis Michels (43) van de vzw Warm Water.

Marc is een gepassioneerd beeldhouwer en Francis professioneel violist. “We waren op zoek naar een vaste stek om regelmatig culturele activiteiten te organiseren. We organiseren ook workshops beeldhouwen voor mensen met autisme in samenwerking met Tanderuis. De naam van onze vzw is dubbelzinnig. Het warme water hebben we niet uitgevonden. Maar warm water is gezellig en stromend. We willen de mensen echt onderdompelen in cultuur”, besluit Francis. Alle info op www.warmwater.be.