Joop (86) en Gerarda (85) vieren diamanten huwelijk Didier Verbaere

31 januari 2019

18u31 0

In het gemeentehuis van Melle werd donderdagnamiddag het diamanten huwelijk Joop van Rijn (86) en Gerarda van der Spek gevierd. Het koppel is geboren in het Nederlandse Berkel en Rodenrijs (Lansingerland). Ze leerden elkaar kennen in De Blauwe Zaal in Rotterdam. Ze huwden op 31 januari 1957 in Nederland maar verhuisden in 1959 naar Moortsele. Joop werkte zijn hele leven lang voor Pannevis Zaden, een Nederlands bedrijf dat zaden voor de groenteteelt verdeeld. Joop was vertegenwoordiger voor Oost-Vlaanderen. De kinderen van het echtpaar, Myriam, Jos en Christelle, werden ook hier geboren. Sinds 2011 wonen ze in Melle. Joop hield vroeger van wandelen en kaarten maar vandaag houdt hij vooral van rust. Gerarda is een kei in het leggen van grote puzzels. Hun kinderen zorgden ook al voor twee kleinkinderen.