Ingemaakt Erfgoed te bewonderen via handige app Didier Verbaere

12 maart 2019

15u02 3 Melle In het Gemeentelijk Museum van Melle werden nieuwe verhalen toegevoegd aan de erfgoedcollectie. De verhalen werden letterlijk ingemaakt in potten en zijn te bekijken en te beluisteren via een handige app.

De jongste weken werkten Erfgoed Viersprong, FARO - Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, Psychiatrisch Centrum KARUS en het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum samen aan het project Ingemaakt Erfgoed.

“Patiënten van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Karus gingen aan de slag op de zolder van het museum met voorwerpen uit de tijd van toen. Daarrond maakten ze persoonlijke verhalen die via digitale tools werden ingeblikt en uiteindelijk in inmaakpotten werden gestopt”, legt Bart DeNil van FARO uit. “Deze verhalen kan je beluisteren in het museum via de erfgoedapp. Deze is gratis te downloaden en handig in alle musea. Zo gebruikt ook het Afrikamuseum deze applicatie”, besluit Bart. De verhalen verhuizen op 24 april naar de campus van Karus tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag. Info op www.erfgoedviersprong.be.