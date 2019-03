Ingemaakt erfgoed in de zorgsector te beluisteren Didier Verbaere

07 maart 2019

15u39 0 Melle In het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum van Melle worden op dinsdag 12 maart de resultaten voorgesteld van het traject ‘Ingemaakt Erfgoed’. Potten met verhalen krijgen dan definitief hun plaatsje in de geschiedenis.

In februari organiseerden Erfgoed Viersprong, FARO - Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, Psychiatrisch Centrum KARUS en het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum van Melle voor het derde jaar op rij het traject “Ingemaakt Erfgoed”.

Tijdens het traject gingen patiënten van KARUS op de zolder van het gemeentelijk museum aan de slag met voorwerpen uit de tijd van toen. De voorwerpen roepen herinneringen op waarrond de deelnemers een persoonlijk verhaal vertellen. In de workshops worden deze getuigenissen vervolgens met verschillende digitale tools vorm gegeven en op het einde van de sessies in inmaakpotten gestopt. Deze krijgen een plaatsje op een plantenkar voor het gemeentelijk museum, waar iedereen de verhalen kan beluisteren via de Erfgoedapp.

Nieuw dit jaar was dat de workshops niet alleen openstonden voor patiënten van KARUS, maar ook voor andere geïnteresseerden uit de regio. De potten met de verhalen van de deelnemers worden dinsdag officieel in de plantenkar voor het museum geplaatst. Daar blijven de resultaat van de sessies te bekijken en beluisteren voor iedereen. Meer info op www.erfgoedviersprong.be