Infomarkt bouw nieuwe gemeenteschool 02u42 0

Op zaterdag 13 januari organiseert de gemeente Melle een infomarkt over de bouw van de nieuwe gemeenteschool. Om 10 uur wordt een algemene toelichting gegeven aan de hand van een presentatie. Aansluitend is er een infomarkt met een aantal panelen met toelichting over de bouw, de aanstelling van de architecten, de inplanting op het domein, het ontwerp en de tijdslijn. Er zal ook een ideeënbus staan waarin iedereen zijn of haar opmerkingen en ideeën kwijt kan. De infomarkt heeft plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. (DVL)