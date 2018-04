Inbrekers weggevlucht 03 april 2018

02u33 0

Dieven hebben zondagavond iets voor 21 uur ingebroken in een woning op de Gontrode Heirweg in Melle. De daders zijn daarna weggevlucht in de richting van de Boomgaardstraat en de Boterbloemstraat. Het buurtinformatienetwerk is opgestart en ook een helikopter zocht naar de daders, maar die konden ontkomen. Voorlopig is het onduidelijk wat gestolen is. (JEW)