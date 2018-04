Inbrekers slaan toe in minstens 25 wagens DIEVEN GEBRUIKEN TELKENS ZELFDE WERKWIJZE WOUTER SPILLEBEEN

13 april 2018

02u39 0 Melle Het aantal inbraken in auto's is de afgelopen dagen zeer snel de hoogte in geschoten nu dieven de ronde doen in onder andere Nazareth, Melle en Lochristi. De politiezones kregen samen meer dan 25 meldingen binnen.

De politiezone Rhode en Schelde waarschuwde vorige week al voor autodieven naar aanleiding van een reeks inbraken in BMW's. "Tegenwoordig zijn het vooral airbags en ingebouwde GPS-toestellen van het merk BMW die gestolen worden", klonk het toen. Ondanks de waarschuwing gebeurden in Melle nog vier inbraken in de nacht van dinsdag op woensdag, in de Wezenstraat en de Brusselsesteenweg. "Maar deze keer zitten er geen BMW's bij, dus het is mogelijk dat dit niets te maken heeft met de eerdere inbraakgolf", klinkt het. Mogelijk zijn er dus twee inbrekersbendes op pad, maar ze slaan toch iedere keer op dezelfde manier toe. De dieven zoeken wagens die in rustige straten voor een huis geparkeerd staan. Als de wagens op slot zijn, slaan ze een ruit achteraan in om zo de wagen te kunnen openen. Sinds maandag stelde de politiezone Schelde-Leie al tien inbraken vast in Nazareth die exact op die manier gebeurden. Bij vier BMW's werden het stuur, de middenconsole of de airbags weggehaald. In andere BMW's en auto's van andere merken verdween enkel materiaal dat in de wagens was blijven liggen.





Geen spoor van daders

"Ik werk bij makelaar Pattymo en had de hele dag afspraken gepland, maar die heb ik niet kunnen doen omdat de ruit van mijn wagen werd ingeslagen", vertelt Anouk Libert uit de Vijverstraat in Nazareth. "Mijn fototoestel, dat vooraan in de wagen lag, werd gestolen." Bij twee andere slachtoffers verdween een laptop. Nick Temmerman uit de Bosstraat moest zelfs een inbreker uit zijn huis verjagen. "Woensdagochtend om 4.15 uur ging het alarm in mijn huis af. Ik stak meteen de lichten aan en ging naar beneden, waar ik net een schim naar buiten zag vluchten. Ik heb nog geroepen, maar de vogel was gaan vliegen." Op de oprit van Nick hadden de dieven een ruit van de BMW van zijn vrouw ingeslagen. In de auto vonden ze de sleutel van de voordeur, waarmee ze naar binnen kwamen. "Waarschijnlijk was het eigenlijk helemaal niet hun bedoeling om in ons huis in te breken, maar zagen ze gewoon een mooie kans", vertelt Nick. "Gelukkig sliepen de kinderen net bij hun grootouders, waardoor ze het niet meegemaakt hebben."





Toen Nick de politie belde, kwamen ze meteen naar de buurt om een zoekactie uit te voeren. Die leverde uiteindelijk niets op. Er is voorlopig nog geen spoor van de daders. Daarom geeft de politie vooral tips ter preventie van inbraken. "Laat geen waardevolle voorwerpen in de wagen liggen. Het is niet voldoende dat ze niet zichtbaar zijn", duidt Katie Lefever van politiezone Schelde-Leie.