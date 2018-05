Inbrekers naar cel na internationaal speurwerk 17 mei 2018

Twee inbrekers die onder meer toesloegen in Sint-Martens-Latem en Melle, zijn gisteren veroordeeld tot een verblijf in de gevangenis. De Roemeense mannen braken in februari 2017 meermaals in in de Mortelstraat in Latem. Via ANPR-camera's kon de politie van Schelde-Leie de vluchtauto van de daders identificeren. Een internationaal onderzoek leidde tot arrestaties in Italië en Roemenië. Een inbreker van 27 kreeg vier jaar effectief. Zijn kompaan moet één jaar naar de gevangenis. Een derde verdachte gaat vrijuit. (OSG)