Inbrekers met 120 dure zonnebrillen aan de haal 07 maart 2018

Twee dieven hebben maandagavond ingebroken bij Optiek Vercruysse op het Gemeenteplein in Melle. De daders gingen met 120 dure zonnebrillen aan de haal.





Rond 20.15 uur sloeg het buurmeisje alarm toen ze glas hoorde sneuvelen. "De inbrekers hadden het glas van de achterdeur ingeslagen", zegt zaakvoeder Karel Vercruysse. "Ik werd verwittigd door de alarmcentrale, maar dacht niet meteen aan het ergste. Door trillingen was het alarm al in het verleden afgegaan. Maar toen ik tien minuten later bij mijn zaak aankwam, zag ik dat de daders het gemunt hadden op de duurste zonnebrillen. "De brillen van Ray-Ban, Dior, ... zijn allemaal weg." Zo'n bril kost tussen de 100 en 450 euro. "In 15 jaar heb ik nog nooit zoiets meegemaakt", zegt Vercruysse.





Weg via dak

Vercruysse vermoedt dat de daders via de tuinen van de buren tot bij hem zijn geraakt. "Ik denk dat ze via het dak ontkomen zijn. Ze hadden een tuinstoel tegen de muur geplaatst. De politie heeft er ook een voetafdruk op gevonden. Ik ben dan wel verzekerd, maar dit geeft heel wat achternageloop. Ik moet opnieuw brillen bestellen en het glas van de deur vervangen. Mijn vakantie vanaf vrijdag komt goed uit om weer op mijn plooi te komen."





De ene dader droeg op het moment van de inbraak een bivakmuts, terwijl de andere een blauwe jas aan had. (JEW)